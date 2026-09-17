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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır’ın vefatının ardından gündeme gelen vasiyetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İçeriğinin açıklanması beklenen vasiyetname, bazı tebligatların taraflara ulaşmaması ve taraflardan bazılarının duruşmaya katılmaması nedeniyle okunamadı.

T24’ün edindiği bilgilere göre İnanır, 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini daha sonra iptal etti ve 2022 yılında noter huzurunda yeni bir vasiyetname düzenletti.

VASİYETİN AÇIKLANMASI ERTELENDİ

77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın 26 Haziran’daki vefatının ardından gizli tutulan vasiyetinin görülen duruşmada açıklanması bekleniyordu.

Ancak tebligat sürecindeki eksiklikler ve bazı tarafların duruşmaya katılmaması nedeniyle vasiyetnamenin okunması ileri bir tarihe bırakıldı. İnanır’ın uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Jülide Kural’ın da yas süreci nedeniyle duruşmaya katılmadığı belirtildi.

AİLESİNE MİRAS BIRAKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Henüz açıklanmayan vasiyetnamenin içeriğine ilişkin dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. İnanır’ın mirasını ailesine bırakmadığı öne sürüldü. Vasiyetname okunmadığı için söz konusu iddia henüz resmiyet kazanmadı.

YEĞENİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır, vasiyetnameye ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

İnanır, dayısının ağır bir tedavi sürecinden geçtiğini belirterek, “Türkiye’nin hukuku var, Allah’ın da adaleti var. Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin de ne olacağı önemli değil çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi” dedi.

“NE OLDUĞUNUN HİÇ ÖNEMİ YOK”

Vasiyete ilişkin bir şüphesi bulunup bulunmadığı sorulan Levent İnanır, aile içerisindeki ilişkilere işaret ederek vasiyetnamenin içeriğinden ziyade sürecin kendisinin önemli olduğunu ifade etti.

İnanır, dayısıyla aile üyeleri arasındaki saygıya vurgu yaparak, “Bunun bir karşılığı yok mu?” sözleriyle açıklamasını tamamladı.