Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavi altında bulunan Kadir İnanır, solunum yetmezliği, zatürre ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 26 Haziran 2026 tarihinde saat 18.05'te hayatını kaybetti.
Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncunun vefatının ardından yeğeni Levent İnanır, vasiyetine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.Kaynak: Haber Merkezi
Hastaneden yapılan açıklamada, sanatçının 13 Mayıs 2026'da solunum sıkıntısı şikâyetiyle hastaneye yatırıldığı, ertesi gün yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği bilgisi paylaşıldı.
Aile adına açıklama yapan Levent İnanır, usta oyuncunun hastalık sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "Uzun süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Çok yoruldu ama son ana kadar direndi. Sevenlerinin duaları ve desteği bizim için çok kıymetliydi." ifadelerini kullandı.
VASİYETİ VAR MIYDI?
Kamuoyunda merak edilen vasiyet iddialarına da açıklık getiren Levent İnanır, "Herhangi bir özel isteği ya da vasiyeti bulunmuyordu. Biz de kendisini en güzel şekilde uğurlayacağız." diyerek usta sanatçının bu yönde bir talebi olmadığını söyledi.
CENAZE TÖRENİ PROGRAMI AÇIKLANDI
Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni gerçekleştirilecek.
Törenin ardından ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii'nde cenaze namazı kılınacak ve usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanacak.