Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı

VASİYETİ VAR MIYDI?

Kamuoyunda merak edilen vasiyet iddialarına da açıklık getiren Levent İnanır, "Herhangi bir özel isteği ya da vasiyeti bulunmuyordu. Biz de kendisini en güzel şekilde uğurlayacağız." diyerek usta sanatçının bu yönde bir talebi olmadığını söyledi.