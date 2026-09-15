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Kaynak: Haber Merkezi

İleri evre akciğer kanseri ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın ardından geride bıraktığı vasiyetler gündeme geldi.

Usta sanatçının yaşamı boyunca üç ayrı vasiyet hazırladığı belirtiliyor. İnanır’ın ilk vasiyetini 2015 yılında, diğer iki vasiyetini ise 2022 yılında noter huzurunda düzenlediği biliniyor.

ÜÇ VASİYET 17 EYLÜL'DE AÇILACAK

Bugüne kadar kamuoyuyla paylaşılmayan vasiyetlerin içeriği, 17 Eylül Perşembe günü ortaya çıkacak.

Kadir İnanır’ın üç vasiyeti saat 10.40’ta Beykoz Adliyesi’nde açılacak. Böylece sanatçının mal varlığının kimlere ve ne şekilde bırakılmasını istediğine ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor.

GÖZLER GERİDE BIRAKTIĞI MİRASTA

İnanır’ın vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı da merak konusu oldu. Sanatçının bankalarda önemli miktarda parası ve çok sayıda gayrimenkulü bulunduğu öne sürülüyor.

Mirasın nasıl paylaşılacağı ve vasiyetlerde kimlerin yer aldığı ise belgelerin açılmasıyla hukuki açıdan daha belirgin hale gelecek.

AİLESİ VE YEĞENLERİ DE MERAK KONUSU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sekiz kardeşli bir ailede dünyaya gelen İnanır’ın kardeşlerinden ağabeyi Reşit İnanır’ın hayatta olduğu, ayrıca çok sayıda yeğeninin bulunduğu biliniyor.

Sanatçının vasiyetlerinde aile üyelerine, yakın çevresinden kişilere veya herhangi bir kurum ya da kuruluşa miras bırakıp bırakmadığı henüz bilinmiyor.

Tüm gözler şimdi 17 Eylül Perşembe günü saat 10.40’ta Beykoz Adliyesi’nde yapılacak işleme çevrildi. İnanır’ın 2015 yılında hazırladığı ilk vasiyeti ile 2022 yılında düzenlediği iki ayrı vasiyetin içeriği burada açıklanacak.