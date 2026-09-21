Kadir İnanır'ın servet tarışması son buldu: Tüm mirasını ona bırakmış

KADİR İNANIR MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI

Vasiyetnameye göre Kadir İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki parasını ve faizlerini Jülide Kural’a bıraktı.