Kadir İnanır’ın vefatının ardından merak konusu olan vasiyetnamesinin açıklanması, bazı yasal mirasçılara tebligat ulaşmaması nedeniyle ertelenmişti.
Kadir İnanır'ın servet tarışması son buldu: Tüm mirasını ona bırakmış
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin tartışmalar sona erdi. İnanır’ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Tüm mirasını ona bırakmış...Kaynak: Diğer
Son olarak İnanır’ın 9 Mayıs 2022’de İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği’nde, sağlık raporu alınarak ve iki tanık huzurunda hazırlattığı vasiyetnamenin içeriği ortaya çıktı.
İnanır’ın 2015 yılında hazırladığı vasiyetini iptal ederek 2022 yılında yeni bir vasiyetname düzenlediği de aktarıldı.
KADİR İNANIR MİRASINI JÜLİDE KURAL'A BIRAKTI
Vasiyetnameye göre Kadir İnanır; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, bankalardaki ve yatırım hesaplarındaki parasını ve faizlerini Jülide Kural’a bıraktı.
İnanır’ın koleksiyonları, sanat eserleri ve maddi-manevi değeri bulunan eşyalarının yanı sıra tüm alacak ve telif haklarını da vasiyetine dahil ettiği belirtildi.
Sanatçının hayatının belgesel yapılmasına ve adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi gibi girişimlere ilişkin izin ve telif haklarını da Kural’a bıraktığı aktarıldı.
KURAL HAYATTA OLMAZSA MİRASIN ADRESİ DE BELLİ
İnanır’ın vasiyetnamesinde, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural’ın hayatta olmaması halinde tüm mirasının İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı arasında eşit şekilde dağıtılmasını istediği belirtildi.
Vasiyetnamenin, İnanır’ın “Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır” ifadesiyle sona erdiği aktarıldı.
GERÇEK DIŞI HABERLER İÇİN SUÇ DUYURUSU
İnanır ve Jülide Kural’ın avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan açıklamada, vasiyetnameyle ilgili gerçeğe aykırı haberler konusunda hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.
Açıklamada, vasiyetnamede ortaya konulan iradenin yerine getirilmesi için tüm hukuki sürecin takip edileceği ve tarafların doğrulamadığı spekülatif değerlendirmelere itibar edilmemesi istendi.