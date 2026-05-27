Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Kadir İnanır’ın durumuna dair konuşan Kural, değerlerde düşüş yaşandığını ancak temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Fulya Acıbadem Hastanesi’nde tedavisi süren sanatçının enfeksiyon seviyelerinin başlangıca kıyasla daha iyi olduğunu belirten Kural, erken iyileşme için konuşmanın henüz mümkün olmadığını söyledi.

Sanatçının geçmiş sağlık sürecine de değinen Kural, 2012 yılında akciğerindeki tümörün temizlendiğini ve düzenli takibin sürdüğünü aktardı.

Yapılan incelemelerde akciğerdeki lekenin büyüme gösterdiğini ifade eden Kural, şu aşamada cerrahi müdahalenin planlanmadığını kaydetti.