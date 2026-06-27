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Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın efsanesi Kadir İnanır, zatürreye bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncu doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kadir İnanır için 28 Haziran Pazar günü son veda gerçekleştirilecek. İlk tören saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Ardından cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ve usta oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen tarafından yapılan açıklamada, Kadir İnanır'ın ileri evre akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Açıklamada, sanatçının 13 Mayıs'tan itibaren kanserin neden olduğu solunum sıkıntısı ve zatürre (pnömoni) nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 14 Mayıs'ta solunum yetmezliğinin ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı ifade edildi.

Hastane açıklamasında, ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle Kadir İnanır'ın saat 18.05'te yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamanın sonunda, sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.