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Kaynak: Haber Merkezi

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili tartışmalara ilişkin hayat arkadaşı Jülide Kural açıklamalarda bulundu. Usta oyuncunun iradesine ve yaşamı boyunca ortaya koyduğu emeğe saygı duyulması gerektiğini belirten Kural, “Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur” dedi.

180'den fazla filmde rol alan Kadir İnanır, 26 Haziran'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından mirası ve vasiyetiyle ilgili gelişmeler kamuoyunun gündemine geldi.

Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı davanın 17 Aralık'a ertelenmesi üzerine yeğeni Levent İnanır, hukuki yollara başvurabileceklerini açıkladı.

Özellikle sanatçının yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete ilişkin açıklamaları dikkat çekmişti. Levent İnanır, "Bu vasiyete inanmıyorum. Bize bir kravat bile bırakmamış. Dayımın irade sorunu vardı. Son dönemlerinde kendisine iyi bakılmadı" sözleriyle tartışmalara katılmıştı.

Kadir İnanır'ın bir diğer yeğeni Gül Bakar ise dayısının kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Miras tartışmaları devam ederken Jülide Kural, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadir İnanır'ın toprağa verilmesinin üzerinden henüz 4 ay bile geçmemişken, onun adına, emeğine, iradesine ve onuruna saygı göstermek yalnızca bir vefa meselesi değildir. Bu insani, ahlaki ve vicdani bir sorumluluktur. Yaşamı boyunca savunduğu değerlere ve geride bıraktığı büyük emeğe gösterilecek saygının, her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğine inanıyorum.”