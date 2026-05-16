Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Kadir İnanır dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılmış, yapılan tetkikler sonucunda İnanır'a zatürre teşhisi koyulduğu belirtilmişti.

SOLUNUM DESTEĞİ VERİLİYOR

Birgün'ün haberine göre, İnanır'ın doktoru bugün kamuoyuna yaptığı açıklamada İnanır'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen yaptığı açıklamada İnanır için "Pnömoniye (zatürre) bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor" açıklamasında bulundu.

Tedaviye bir süre daha yoğun bakımda devam edileceğini belirten Görgen şunları söyledi:

"Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."