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'Selvi Boylum Al Yazmalım'daki İlyas, 'Tatar Ramazan'ın asi karakteri, 'Dila Hanım'ın Karadağlı Rıza'sı ve 'Kara Gözlüm'ün Şopen'i olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçı için düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, anma programında gösterilen belgesel sırasında salondaki atmosfer bir anda değişti.

"Kuzeyden Gelen Adam" adlı belgeselde 12 Eylül Darbesi'nin anlatıldığı bölümde Kenan Evren ekrana gelince salondan yuhalama sesleri yükseldi. Bu sırada bir kişinin "Kes sesini" diye bağırması üzerine salonda tansiyon arttı.

Törende bulunan bazı katılımcılar ise yaşanan gerginliğe tepki göstererek, "Cenazeye saygınız olsun, anma töreni yapıyoruz" sözleriyle ortamın sakinleşmesini istedi.

Belgeselde Kadir İnanır, Kenan Evren hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu ülkenin aydın, pırıl pırıl, sağcısı solcusu, iyi yetişmiş gençlerini, o dinamizmi ortadan kaldırıp depolitize bir toplum yaratmak amacıyla uluslararası güçler ve onların iş birlikçileri tarafından gerçekleştirilen bir katliamdan başka bir şey değildir. Bu katliamın sorumlusu benim için lanetli bir heriftir. 17 yaşındaki bir gencin yaşını büyütüp idam ettiren birine nasıl saygı duyabilirim? Herkes gidip Kenan Evren'le görüştü, ben ise hiçbir zaman görüşmedim. Görüştüm diyenin de görüşmedim diyenin de alnını karışlarım. Üstelik cahil biriydi, buna rağmen Genelkurmay Başkanı oldu. Bu ülkede din üzerinden yapılan birçok uygulamanın temelini de o attı. Gittiği her mitingde ilahiler ve hadisler okuyan bir general olur mu?"