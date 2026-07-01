Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak

Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın hatırası İstanbul caddelerinde yaşayacak. İETT, geçen hafta aramızdan ayrılan usta sanatçının anısına özel görseller ve repliklerle tasarlanan "saygı otobüsü"nü 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında sefere başlattı.

Kaynak: Diğer
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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 1

İETT, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden büyük sanatçı Kadir İnanır’ın anısını yaşatmak için özel bir saygı otobüsü tasarladı. Sanatçının fotoğrafları, unutulmaz film kareleri ve sözleriyle donatılan bu otobüs, 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında yolculu seferlerine başladı.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 2

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın geçen hafta tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından, hatırasını yaşatmak isteyen İETT özel bir saygı otobüsü hazırladı.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 3

Elips Haber'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT, kültürel ve sosyal içerikli projelerini sürdürüyor.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 4

Bu çalışmalar kapsamında, cuma günü hayatını kaybeden ve pazar günkü törenlerle son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Kadir İnanır anısına özel bir saygı otobüsü tasarlanarak İstanbullular ile buluşturuldu.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 5

Sanatçının fotoğrafları, filmlerinden görseller ve toplumun her kesiminin hafızasında yer etmiş sözleri ile tasarlanan saygı otobüsü 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında hizmete başladı.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 6

Elips Haber'de yer alan habere göre, Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi, Türk Sineması’nın başyapıtı filmleri başta olmak üzere 180’den fazla filme hayat veren, mesleki hayatı sayısız ödülle taçlandırılan Kadir İnanır’ın hatırası İstanbul caddelerinde İETT’nin saygı otobüsü ile anılmaya devam edecek.

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Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak - Resim: 7

Bazı vatandaşlar, saygı otobüsünü görünce duygu dolu anlar yaşadı.

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