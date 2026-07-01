Kadir İnanır’a saygı otobüsü yola çıktı: Anısı İstanbul caddelerinde yaşayacak

Elips Haber'de yer alan habere göre, Tatar Ramazan, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Yılanların Öcü gibi, Türk Sineması’nın başyapıtı filmleri başta olmak üzere 180’den fazla filme hayat veren, mesleki hayatı sayısız ödülle taçlandırılan Kadir İnanır’ın hatırası İstanbul caddelerinde İETT’nin saygı otobüsü ile anılmaya devam edecek.