Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gerçekleştirilen tetkiklerden sonra 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" sözlerini sarf etti.