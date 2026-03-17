Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, başta Kayıboyu Camii olmak üzere Bilecik genelinde bütün camilerde coşku ile kutlandı.

Kayıboyu Camiinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Kadir gecesi özel programı İl Müftüsü Ahmet Dilek’in gecenin anlam ve önemi hakkında yaptığı vaaz ile devam etti.

Camilere akın eden vatandaşlar, Kur’an-ı kerim tilavetleri, salavatlar ve dualarla Kadir gecesini ihya etti.

Kılınan teravih namazı akabinde Sakal- Şerif ziyareti yapıldı.

Müftü Dilek tarafından 40 katlı bohçasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlara gösterildi.

Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.