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Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Kadir Ezildi, bu kez kardeşinin mutluluğuyla dikkat çekti. İstanbul’da düzenlenen nikah töreninde, eşi Gamze Ezildi’nin tercih ettiği beyaz kıyafet sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı, gelin dışında beyaz renk tercih edilmesini eleştirerek kıyafet seçimini uygun bulmadığını dile getirdi. Sosyal medya paylaşımlarında “Eltisini kıskanmış”, “Düğünde beyaz giymek doğru değil” ve “Bu tercih oldukça düşüncesizce” gibi yorumlar öne çıktı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar ise kıyafet tercihlerinin kişisel bir seçim olduğunu savunarak yapılan eleştirilerin abartılı olduğunu ifade etti.