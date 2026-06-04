Yeniçağ Gazetesi
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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Müdürlüğünce düzenlenen resim kurslarına çok sayıda kadın katılırken, kursta hazırlanan yağlıboya resimlerde görücüye çıktı. Tarihi Atatürk İlkokulu binasında düzenlenen sergide yer alan yüzlerce el emeği göz nuru resim ilgi gördü.

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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 1

Tarihi Atatürk İlkokulu binasında açılan resim sergisi ilgi gördü. Bir hafta açık kalacağı kaydedilen sergiyi ilk günden itibaren yüzlerce sanatsever gezdi.

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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 2

Sergiyi beğenen vatandaşlar amatör kadın ressamları kutlarken, kurs öğretmeni Gülsün Çeker, sergiyi gezenlere teşekkür etti.

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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 3

Serginin ilgi gördüğünü kaydeden öğretmen Gülsün Çeker, "Sene boyunca yaptığımız çalışmalarımızı, Halk Eğitim kurslarındaki arkadaşlarımızın ürettiği resimleri bu gün sanatseverlerle bu sergide buluşturmayıhedefledik. Çalışmalarımızı temel eğitimlerde başlatıp renk çalışmalarıyla devam ettirdik. Bir çok sanatçıdan, ustadan örnek resimleri arkadaşlarımızla beraber yaptık" dedi. Kadınları kutlayan Ali Özcan da, "Burada hanım kardeşlerimizin bu uğraşıları muhakkak onlara da bir şey katmıştır. Ama, hepsi göz nuru ile yapılmış güzel şeyler. Hepsi güzel. Hepsini kutluyorum. Bunun artarak devamını temenni ediyoruz. Güzel bir sergi olmuş. Yapanların ellerine sağlık olsun" diye konuştu.

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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 4
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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 5
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Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı - Resim: 6
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Kaynak: İHA
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