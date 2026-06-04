Kadınların yıl boyu yaptığı resimler görücüye çıktı

Serginin ilgi gördüğünü kaydeden öğretmen Gülsün Çeker, "Sene boyunca yaptığımız çalışmalarımızı, Halk Eğitim kurslarındaki arkadaşlarımızın ürettiği resimleri bu gün sanatseverlerle bu sergide buluşturmayıhedefledik. Çalışmalarımızı temel eğitimlerde başlatıp renk çalışmalarıyla devam ettirdik. Bir çok sanatçıdan, ustadan örnek resimleri arkadaşlarımızla beraber yaptık" dedi. Kadınları kutlayan Ali Özcan da, "Burada hanım kardeşlerimizin bu uğraşıları muhakkak onlara da bir şey katmıştır. Ama, hepsi göz nuru ile yapılmış güzel şeyler. Hepsi güzel. Hepsini kutluyorum. Bunun artarak devamını temenni ediyoruz. Güzel bir sergi olmuş. Yapanların ellerine sağlık olsun" diye konuştu.