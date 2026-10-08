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Kaynak: Haber Merkezi

İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Yozgat’ın Bahadın beldesinde faaliyet gösteren Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 458 bin 865 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Projeye ilişkin hibe sözleşmesi, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla imzalandı.

Yozgat’ta kadınların üretime ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılımını destekleyen önemli bir adım atıldı. Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında hazırladığı proje ile hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında kooperatife 458 bin 865 TL hibe desteği sağlanacak. Desteğe ilişkin sözleşme, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerinin katıldığı programda imzalandı.

KADINLARIN ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Valilik koordinesinde, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen KOOP-DES kapsamında sağlanan desteğin, kooperatifin mevcut üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Hibe desteğiyle birlikte kadınların üretim süreçlerindeki etkinliğinin artırılması ve kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmaların daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi açısından önem taşıyan proje, yerel üretimin geliştirilmesi ve kadınların ekonomik hayata daha fazla dahil edilmesi hedefiyle de dikkat çekiyor.

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Projenin hayata geçirilmesi kapsamında düzenlenen programda, Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Programa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, kooperatif üyeleriyle bir araya gelerek proje hakkında bilgi aldı. Özkan, sağlanan desteğin kooperatifin üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

“KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMINA KATKI SAĞLAYACAK”

Vali Mehmet Ali Özkan, sağlanan hibe desteğinin yalnızca kooperatifin üretim faaliyetlerine değil, kadınların ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmasına da katkı sağlayacağını belirtti.

Özkan, projenin Bahadın için hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

YEREL KALKINMADA KOOPERATİF MODELİ

Kooperatifler, özellikle kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürülmesi ve yerel üretimin güçlendirilmesi açısından önemli bir işlev üstleniyor. KOOP-DES kapsamında sağlanan destekler de kooperatiflerin üretim ve işletme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi için sağlanan 458 bin 865 TL’lik hibe, beldede kadınların üretim faaliyetlerinin daha güçlü bir zemine taşınması açısından önemli bir kaynak oluşturacak.

Projenin uygulanmasıyla birlikte kooperatifin üretim kapasitesinin artırılması, kadın emeğinin daha fazla ekonomik değere dönüştürülmesi ve yerel kalkınmaya katkı sunulması bekleniyor.

YOZGAT’TA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK

Bahadın’da imzalanan hibe sözleşmesi, kadın girişimciliğinin ve kooperatifçilik modelinin yerel ölçekte desteklenmesine yönelik çalışmaların bir örneği olarak öne çıkıyor.

Sağlanan hibe desteğiyle Bahadın KOZA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin çalışmalarını daha geniş bir kapasiteyle sürdürmesi ve kadınların üretimdeki rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

458 bin 865 TL’lik destekle hayata geçirilecek projenin, Bahadın’da kadın emeğinin güçlendirilmesine ve yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.