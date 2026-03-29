Başarılı performanslarıyla öne çıkan Özder, yalnızca oyunculuğuyla değil, özel yaşamıyla da sık sık konuşuluyor. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncu, kızları Luna’nın doğumuyla birlikte annelik duygusunu ilk kez deneyimlemişti.

Önceki gün Etiler’de görüntülenen Özder, yeni tiyatro projesi hakkında da bilgi verdi. “Pazartesi günü ‘Arşimet Prensibi’ adlı oyunumuzu sahneleyeceğiz. Çocukları odağına alan, oldukça önemli bir yapım” ifadelerini kullandı.

Özder’e, Deniz Çakır’ın kadın oyuncuların sektörde yaşla birlikte geri planda bırakıldığına dair sözleri hatırlatıldı. Bu konuya katıldığını belirten oyuncu, her yaştan kadının mesleğinde üretmeye devam edebileceğini söyledi.

Kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çeken Özder, “Herkesin bir annesi var. ‘Tabiat ana’ diyoruz. Dünyayı ayakta tutan bir güçten bahsediyoruz. Buna rağmen sektörde kadınlara karşı haksız bir tutum var” diyerek tepkisini dile getirdi.