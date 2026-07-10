Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Tuba Ar Altunses / Yeniçağ



Tokat Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Aile Destek Merkezi (ADEM), kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını desteklemeye devam ediyor. Merkezde verilen eğitimler ve düzenlenen kurslar sayesinde kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlama fırsatı buluyor.

Aile Destek Merkezi Koordinatörü Merve Gül Pardöşlü, merkezin kadınlara yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Kadınlarımızın evde oturmak yerine sosyal ve üretim odaklı faaliyetlerin içerisinde yer almalarını istiyoruz. Merkezimizde her türlü eğitim ve destek faaliyetini sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aile Destek Merkezi bünyesinde eğitim alan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Kursiyerlerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu malzeme desteği ile çeşitli maddi destekler Aile Destek Merkezi tarafından karşılanıyor. Böylece kadınlar hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik hayata daha aktif katılım sağlama fırsatı elde ediyor.

Merkezde anneler kurslara katılarak kendilerini geliştirirken, çocukları da kendileri için oluşturulan alanlarda eğitim ve sosyal faaliyetlerden yararlanıyor. Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için kreş hizmeti sunulurken, öğrenciler için oluşturulan etüt alanları da eğitim süreçlerine destek sağlıyor. Böylece Aile Destek Merkezi, hem kadınların hem de çocukların gelişimine katkı sunan bütüncül bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Mikrofon uzattığımız kursiyerler de Aile Destek Merkezi’nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, verilen eğitimlerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal yaşamlarına önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Kadınların güçlenmesine ve toplumsal hayata daha aktif katılım göstermesine katkı sunan Aile Destek Merkezi, Tokat’ta üretken ve bilinçli bireylerin yetişmesine destek olmaya devam ediyor.