Platform tarafından 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen festival kapsamında, Ulus Meydanı karşısında kurulan etkinlik alanında çok sayıda stant açıldı. Kadınların kendi imkânlarıyla hazırladığı takılar, çantalar, kıyafetler, dekoratif ve hediyelik ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Evlerinde üretim yapan kadınlar, festival sayesinde ürünlerini doğrudan tüketicilerle buluşturma fırsatı yakalarken elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de destek oluyor.

“Üretirken sosyalleşiyor, bütçemize katkı sağlıyoruz”

Festivalde stant açan isimlerden biri olan çini ve seramik boyama eğitmeni Hülya Yücel, etkinliğin kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Yücel, Üreten Kadınlar Platformu’nun, Turan Teşkilatı Derneği Genel Başkanı Neslihan Yörüksoy öncülüğünde kurulduğunu ifade ederek, evde vakit geçiren kadınları üretime teşvik etmeyi ve sosyal hayata daha fazla katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Festivalin cuma günü başladığını ve pazar gününe kadar devam edeceğini aktaran Yücel, tamamen el emeğiyle hazırladıkları ürünleri burada sergileyip satışa sunduklarını dile getirdi. Kendilerine böyle bir imkân tanınmasından memnuniyet duyduklarını belirten Yücel, “Bu platform sayesinde hem üretim yapıyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da önemli kazanımlar elde ediyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça yoğun” ifadelerini kullandı.