Kadınlarda saç dökülmesinin gizli nedenleri ortaya çıktı

“HER SAÇ DÖKÜLMESİ HASTALIK DEĞİLDİR”

Saçın doğal bir büyüme ve dökülme döngüsü olduğunu hatırlatan Dr. Demirci, sağlıklı bireylerde günde ortalama 50 ila 100 tel saç kaybının normal kabul edildiğini belirtti. Ancak dökülmede belirgin artış, saçlarda gözle görülür seyrelme, saç tellerinde incelme ya da ayrım çizgisinin belirginleşmesi gibi durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.