Kadınların yaklaşık üçte birinin hayatlarının herhangi bir döneminde klinik açıdan anlamlı saç dökülmesi yaşadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Büşra Demirci, bu durumun tek bir nedene bağlanamayacağını ve doğru tedavi için mutlaka altta yatan etkenlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.
Kadınlarda saç dökülmesinin gizli nedenleri ortaya çıktı
Kadınlar için en can sıkıcı sorunlardan biri olan saç dökülmesi, her zaman basit bir mevsimsel değişim olmayabilir. Bazı durumlarda bu tablo, vücudun önemli bir dengesizliğe dikkat çekme şeklidir.Derleyen: Hande Karacan
“HER SAÇ DÖKÜLMESİ HASTALIK DEĞİLDİR”
Saçın doğal bir büyüme ve dökülme döngüsü olduğunu hatırlatan Dr. Demirci, sağlıklı bireylerde günde ortalama 50 ila 100 tel saç kaybının normal kabul edildiğini belirtti. Ancak dökülmede belirgin artış, saçlarda gözle görülür seyrelme, saç tellerinde incelme ya da ayrım çizgisinin belirginleşmesi gibi durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiğini ifade etti.
“STRES ÖNEMLİ BİR TETİKLEYİCİ”
Kadınlarda saç dökülmesinin en yaygın nedenlerinden birinin stres olduğuna dikkat çeken Dr. Demirci, ani kilo kaybı, ağır geçirilen hastalıklar, enfeksiyonlar ve cerrahi müdahaleler sonrasında da saç dökülmesinin artabileceğini söyledi. Bu durumun genellikle “telogen effluvium” olarak adlandırıldığını belirten Demirci, çoğu vakada dökülmenin geçici olduğunu ve neden ortadan kalktığında saçların yeniden uzamaya başladığını dile getirdi.
“VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİKLERİ MUTLAKA ARAŞTIRILMALI”
Demir eksikliği başta olmak üzere B12 ve D vitamini yetersizliklerinin saç dökülmesini tetikleyebileceğini söyleyen Dr. Demirci, bu eksikliklerin özellikle kadınlarda sık görüldüğünü ifade etti. Tiroit hastalıklarının da saç sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirterek, saç dökülmesi şikâyeti olan kişilerde kan testlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
“GENETİK VE HORMONAL FAKTÖRLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”
Genetik yatkınlığa bağlı saç dökülmesinin kadınlarda erkeklerden farklı seyrettiğini belirten Dr. Demirci, androjenetik alopesinin kadınlarda genellikle tepe ve orta ayrım bölgesinde seyrelme şeklinde ortaya çıktığını söyledi. Polikistik over sendromu, adet düzensizlikleri, menopoz ve tiroit bozuklukları gibi hormonal değişimlerin de saç dökülmesini artırabileceğini ekledi.
“DOĞUM SONRASI DÖKÜLME ÇOĞU ZAMAN GEÇİCİDİR”
Gebelik süresince hormonal değişimlere bağlı olarak saç dökülmesinin azaldığını, doğumdan sonra ise yaygın bir dökülme görülebildiğini aktaran Dr. Demirci, bu durumun çoğu kadında kalıcı olmadığını belirtti. Doğumdan 2–4 ay sonra başlayan dökülmenin genellikle 6 ay içinde kendiliğinden azaldığını ve kalıcı saç kaybı ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
“SIKI SAÇ MODELLERİ SAÇ KÖKLERİNE ZARAR VEREBİLİR”
Sıkı toplanan saçlar, yoğun ısı kullanımı ve kimyasal işlemlerin saç köklerini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Dr. Demirci, saçın sürekli gergin şekilde şekillendirilmesinin uzun vadede kalıcı saç kayıplarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
“TAKVİYELER BİLİNÇSİZ KULLANILMAMALI”
Saç dökülmesi yaşayan birçok kişinin rastgele vitamin ve mineral takviyelerine yöneldiğini belirten Dr. Demirci, kan tetkiki yapılmadan kullanılan ürünlerin her zaman fayda sağlamayabileceğini, hatta dökülmenin uzamasına ya da artmasına neden olabileceğini söyledi. Bu nedenle tedavinin mutlaka kişiye özel planlanması gerektiğini vurguladı.
“BESLENME VE YAŞAM TARZI BELİRLEYİCİ”
Yeterli ve dengeli beslenmenin saç sağlığının temel taşlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Demirci, özellikle yeterli protein alımının önemine dikkat çekti. Aşırı kısıtlayıcı diyetlerden kaçınılması, düzenli uyku ve stresin kontrol altına alınmasının saç dökülmesini azaltmada etkili olabileceğini söyledi.
“ERKEN MÜDAHALE TEDAVİ BAŞARISINI ARTIRIR”
Saç dökülmesinde erken tanının kritik rol oynadığını belirten Dr. Demirci, saç kökleri canlıyken yapılan müdahalelerle dökülmenin büyük ölçüde durdurulabileceğini, geç kalındığında ise tedavi seçeneklerinin sınırlanabileceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.