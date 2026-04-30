Sürekli yorgunluk, halsizlik ve nedensiz kilo artışı çoğu zaman günlük stres ya da yoğunluğa bağlanabiliyor. Fakat uzmanlara göre bu belirtiler, fark edilmeden ilerleyen sinsi bir hastalığın habercisi olabilir. Özellikle tiroit bezini etkileyen Hashimoto hastalığı, erken dönemde verdiği sinyallerle dikkat çekiyor.
Kadınlarda daha sık görülüyor: İşte enerjinizi sömüren o neden
Günlük hayatın koşuşturmacasında yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri normal mi karşılıyorsunuz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırdığı Hashimoto hastalığına karşı uyarıyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Çakır, özellikle uzun süren halsizlik ve kilo artışı gibi şikayetlerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. Dr. Çakır, "Bağışıklık sisteminin tiroit bezine saldırmasıyla ortaya çıkan Hashimoto Hastalığı, çoğu zaman fark edilmeden ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" diye konuştu.
Uzm. Dr. Çakır, "Hastalar genellikle yorgunluk, üşüme ve saç dökülmesi gibi şikayetleri günlük hayatın yoğunluğuna bağlıyor. Oysa bu belirtiler Hashimoto'nun erken sinyalleri olabilir" dedi.
Hashimoto hastalığının kadınlarda erkeklere göre çok daha yaygın görüldüğünü belirten Dr. Çakır, hormonal faktörlerin bu farkta önemli rol oynadığını ifade etti. Dr. Çakır, "Sürekli halsizlik ve uyku hali. Nedensiz kilo artışı. Soğuğa karşı hassasiyet. Cilt kuruluğu ve saç dökülmesi. Konsantrasyon bozukluğu" şeklinde konuştu.
Hashimoto'nun basit kan testleriyle teşhis edilebildiğini vurgulayan Dr. Çakır, özellikle aile öyküsü olan kişilerin düzenli kontrole gitmesi gerektiğini vurguladı.
Hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğini belirten Dr. Çakır, "Eksik olan tiroit hormonunu yerine koyduğumuzda hastalar sağlıklı bir yaşam sürdürebilir" ifadelerini kullandı.
Dr. Çakır, beslenme ve stres yönetiminin önemine dikkat çekti.
Çakır, dengeli beslenme ve düzenli egzersizin hastalığın seyrini olumlu etkileyebileceğinin altını çizdi.