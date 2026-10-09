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Kaynak: AA / DHA / İHA

Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü "Evsel Kompost Eğitimi" düzenlendi. Bodrum’un "Sıfır Atık Pilot İlçe" olarak seçilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda düzenlenen eğitimde, ekim ayının "Gıda Atığı Ayı" olması dolayısıyla gıda israfının önlenmesi ve organik atıkların geri kazanımının önemine dikkat çekilirken kadınların çevre dostu uygulamalara katılımının artırılması ve sıfır atık bilincinin günlük yaşamda yaygınlaştırılması hedeflendi.

KADINLAR EVLERİNDE "BOKASHİ" YÖNTEMİNİ UYGULAYACAK

Eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılara, öğrendikleri yöntemi evlerinde uygulayabilmeleri amacıyla Bokashi kompost kova seti dağıtıldı. Böylece katılımcıların günlük yaşamlarında oluşan uygun organik atıkları kaynağında değerlendirerek atık miktarının azaltılmasına katkı sunmaları hedefleniyor.

Bodrum Belediyesi tarafından doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Evsel Kompost Eğitimi'nin ilerleyen dönemlerde yeni katılımcılarla sürdürülmesi ve evsel kompost uygulamalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.