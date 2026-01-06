Yeniçağ Gazetesi
06 Ocak 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu

Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu

Erkeklerin kadınlara anlatırken gözlerinin parladığı o unutulmaz kadro.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 1

Erkeklerin dilinden düşmeyen, izleyen herkesi hayran bırakan unutulmaz Milan kadrosu.

1 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 2

Dida | 1

2 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 3

Cafu | 2

3 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 4

Stam | 3

4 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 5

Nesta | 4

5 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 6

Maldini | 5

6 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 7

Pirlo | 6

7 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 8

Gattuso | 7

8 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 9

Kaka | 8

9 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 10

Seedorf | 9

10 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 11

İnzaghi | 10

11 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 12

Shevchenko | 11

12 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 13

Carlo Ancelotti... Efsane kadroya çok yakışıyor. Büyük hoca.

13 14
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu - Resim: 14

Şampiyonlar Ligi gecelerine imza atan efsane Milan kadrosu, futbolseverleri geçmişe götürüyor.

14 14
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro