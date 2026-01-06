Erkeklerin dilinden düşmeyen, izleyen herkesi hayran bırakan unutulmaz Milan kadrosu.
Kadınlara uzun uzun anlatılan efsane Milan kadrosu
Erkeklerin kadınlara anlatırken gözlerinin parladığı o unutulmaz kadro.
Dida | 1
Cafu | 2
Stam | 3
Nesta | 4
Maldini | 5
Pirlo | 6
Gattuso | 7
Kaka | 8
Seedorf | 9
İnzaghi | 10
Shevchenko | 11
Carlo Ancelotti... Efsane kadroya çok yakışıyor. Büyük hoca.
Şampiyonlar Ligi gecelerine imza atan efsane Milan kadrosu, futbolseverleri geçmişe götürüyor.
