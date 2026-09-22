Avrupa kadın futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlıyor.

Devler Ligi'nin ilk haftasında bugün toplam 5 karşılaşma oynanacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İlk haftanın programı belli oldu - Resim : 1

İLK MAÇLAR 19.45'TE

TSİ 19.45'te Bayern Münih, Manchester City'yi konuk edecek. Aynı saatte Inter ile Hacken karşı karşıya gelecek.

TSİ 22.00 seansında ise Arsenal-Koge, Juventus-Benfica ve Real Madrid-PSG mücadeleleri oynanacak.

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FİNAL VARŞOVA'DA

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 26. sezonunda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.