Avrupa kadın futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması başlıyor.
Devler Ligi'nin ilk haftasında bugün toplam 5 karşılaşma oynanacak.
İLK MAÇLAR 19.45'TE
TSİ 19.45'te Bayern Münih, Manchester City'yi konuk edecek. Aynı saatte Inter ile Hacken karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00 seansında ise Arsenal-Koge, Juventus-Benfica ve Real Madrid-PSG mücadeleleri oynanacak.
FİNAL VARŞOVA'DA
Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 26. sezonunda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadyumu'nda oynanacak.