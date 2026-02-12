Kadınların kış aylarında veya klimalı ortamlarda erkeklere oranla daha fazla kat kat giyinme ihtiyacı hissetmesi, uzun yıllardır süregelen bir gözlem olmaktan çıkıp bilimsel bir gerçekliğe dönüştü.

Yapılan son araştırmalar, bu durumun sadece bir his olmadığını, vücut kompozisyonu ve östrojen seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

METABOLİK HIZ VE KAS KÜTLESİNİN ROLÜ

Kadınların erkeklere kıyasla daha fazla üşümesinin temel nedenlerinden biri bazal metabolizma hızındaki farklılık olarak kaydedildi.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülen çalışmalarda, erkeklerin vücut sıcaklığının kadınlardan hafifçe daha düşük olduğu ancak kadınların el ve ayaklarının erkeklere göre yaklaşık 2 derece daha soğuk olduğu tespit edildi.

İngiliz fizyolog Dr. Christopher Minson, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, erkeklerin sahip olduğu yüksek kas kütlesinin doğal bir ısı üreticisi görevi gördüğünü belirtti.

Minson, kasların dinlenme halindeyken bile yağ dokusuna göre çok daha fazla ısı ürettiğini, kadınlardaki yağ oranının yalıtım sağlasa da iç ısı üretiminde kasların yerini tutamadığını ifade etti.

ÖSTROJEN VE DAMAR DARALMASI (VAZOKONSTRİKSİYON)

Bilimsel veriler, kadınlık hormonu olan östrojenin kanı hafifçe kalınlaştırdığını ve uç noktalara giden kan akışını etkilediğini gösterdi.

Portsmouth Üniversitesi'nden biyoloji uzmanı Dr. Heather Massey, kadın vücudunun hayati organları koruma içgüdüsüyle soğuğa karşı çok daha sert bir tepki verdiğini vurguladı.

Massey, soğuk bir ortama girildiğinde kadınların damarlarının erkeklerden çok daha hızlı daraldığını (vazokonstriksiyon) ve kanın deri yüzeyinden çekilerek merkeze yöneldiğini, bu durumun da ellerde ve ayaklarda yoğun bir üşüme hissi yarattığını dile getirdi.