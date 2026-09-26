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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre organizasyonda, 2026-27 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek 14 ekip kupada yer alacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek 1. grup müsabakalarında Aras Kargo, Göztepe ve İlbank karşı karşıya gelecek. İzmir'deki 2. grupta Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor Eker ile Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş mücadele edecek.

Bursa'da oynanacak 3. grup karşılaşmalarında ise Kuzeyboru, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Türk Hava Yolları sahaya çıkacak.

Grup etabının tamamlanmasının ardından üç grubun lideri, adını çeyrek finale yazdıracak. 2025-26 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi'ni ilk 5 sırada tamamlayan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul, Zerenspor ve Galatasaray Daikin ise kupada çeyrek finalden itibaren mücadele edecek.



Kupa Voley'de maç programı şu şekilde:

13.00 Aras Kargo-Göztepe (TVF Burhan Felek Vestel)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Nilüfer Bld. Eker-Beşiktaş (TVF Atatürk)

28 Eylül Pazartesi:

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Atatürk)

19.00 İlbank-Aras Kargo (TVF Burhan Felek Vestel)

29 Eylül Salı:

16.00 Kuzeyboru-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TVF Cengiz Göllü)

19.00 Beşiktaş-Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş (TVF Atatürk)

19.00 Göztepe-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)