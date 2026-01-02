2025 yılı kadın cinayetleri ile geçti. İktidarın 'Aile yılı' söylemleri de yaşanan katliamlara çare olmadı.

Geride bıraktığımız 2025 yılında tam 391 kadın katledildi. Yani Türkiye'de her gün ortalama bir kadın katledilmiş oldu.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı paylaşımda kadınların, en çok en güvenli olması gerektiği yerde, aile üyeleri tarafından katledildiler.

Kadın cinayetleri en çok ateşli silahlarla gerçekleşirken, 94 tane kadının hayatını kaybetmesi şüpheli ölüm olarak değerlendirildi.

Kadın cinayetlerinin en fazla görüldüğü iller: İstanbul (54), Diyarbakır (21), İzmir (20), Antalya (19), Ankara (16) ve Adana (14) oldu.