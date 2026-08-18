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Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Savaş Köyü, tarihinin unutulmayacak günlerinden birini yaşadı. Savaş Köyü Kadınlar Derneği’nin büyük emek, özveri ve dayanışmayla hazırladığı Mokta Festivali, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü köy meydanında gerçekleştirildi.

Köyde ilk kez düzenlenen festival, daha ilk yılında ortaya koyduğu organizasyon, katılım ve coşkuyla büyük beğeni topladı.

Günlerdir hazırlık yapan Dernek Başkanı Rengin Akdemir, Başkan Yardımcısı Alev Aslan ve dernek yönetimindeki kadınlar, yalnızca bir festival düzenlemekle kalmadı; yıllardır eksikliği hissedilen büyük bir buluşmayı gerçekleştirerek Savaş Köyü’nün kültürel yaşamına yeni bir gelenek kazandırdı. Festival boyunca kadınların emeği, köyün kültürü, gurbetteki Savaş Köylüleri ile köyde yaşayanların özlemi ve birlik beraberlik duygusu aynı meydanda buluştu.

MELİKE ÇİÇEK VE NURBAY USTA’DAN COŞKU DOLU SUNUM

Festivalin sunuculuğunu televizyon program yapımcısı ve sunucusu Nurbay Usta gerçekleştirdi. Sahnedeki enerjisi, doğaçlama sohbetleri ve katılımcılarla kurduğu sıcak iletişimle programa ayrı bir renk katan Usta, festival boyunca coşkunun hiç düşmemesine katkı sağladı.

MELİKE ÇİÇEK, SAMİMİ RÖPORTAJLARIYLA FESTİVALE RENK KATTI

Katılımcıların büyük bir bölümüyle röportajlar gerçekleştiren ekranların sevilen yüzü Melike Çiçek ise samimi sohbetleri, sıcak yaklaşımı, nezaketi, güzelliği ve ekran enerjisiyle festivalin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Festival alanını dolaşarak kadınlardan çocuklara, köy büyüklerinden misafirlere kadar birçok katılımcının duygu ve düşüncelerini mikrofonlara taşıyan Çiçek, doğal ve içten röportajlarıyla programa ayrı bir renk kattı. Melike Çiçek’in güler yüzlü yaklaşımı ve insanlarla kurduğu samimi iletişim, katılımcıların da büyük beğenisini topladı.

PINAR ÇELİK TÜRKÜLERİYLE MEYDANI COŞTURDU

Festivalin müzik bölümünde sahne alan sanatçı Pınar Çelik, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle Savaş Köyü meydanını adeta büyük bir şenlik alanına çevirdi. Çelik’in güçlü yorumu ve sevilen türküleriyle coşan vatandaşlar, kimi zaman halay çekti kimi zaman horona durdu. Meydanı dolduran vatandaşlar türkülere hep bir ağızdan eşlik ederken festivalde unutulmaz anlar yaşandı. Pınar Çelik’in sahne performansı katılımcılardan büyük alkış alırken, davul-zurna ve tulum sesleriyle yediden yetmişe herkes doyasıya eğlendi.

ÇOCUKLAR YARIŞTI, BAŞKAN AYDIN ÖDÜLLENDİRDİ

Festivalin en renkli bölümlerinden biri çocuklar arasında gerçekleştirilen sandalye kapma yarışması oldu. Büyüklerin de heyecanla takip ettiği yarışmada çocukların mücadelesi ve neşesi alandakilere keyifli dakikalar yaşattı. Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yarışmada dereceye giren çocukları ödüllendirerek birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL hediye verdi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen ses yarışması da büyük ilgi gördü.

Savaş Köyü’nün geçmişten günümüze kullanılan yöresel ve eski kelimelerinin yarışmacılara sorulduğu “Ne Kadar Savaş Köylüsünüz?” yarışması ise hem eğlendirdi hem de unutulmaya yüz tutan yerel kelimelerin yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

BAŞKAN AYDIN: “BU FESTİVALİN EN GÜZEL TARAFI BİRLİK OLMAMIZDIR”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Savaş Köyü Kadınlar Derneği’nin ortaya koyduğu emeğin son derece kıymetli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada sadece bir festival gerçekleştirilmedi. Bir köyün insanları yeniden aynı meydanda buluştu, çocuklarımız eğlendi, büyüklerimiz geçmişi hatırladı, gurbette yaşayan hemşehrilerimiz köylerine geldi. En önemlisi de bütün bunların öncülüğünü kadınlarımız yaptı. Savaş Köyü Kadınlar Derneği Başkanımızı, başkan yardımcımızı ve bütün yönetim kurulu üyelerini yürekten kutluyorum. İlk kez gerçekleştirilen bir organizasyon olmasına rağmen son derece güzel bir festival ortaya çıktı. Köylerimizin yaşaması için kültürümüzün, geleneklerimizin ve birlik beraberliğimizin yaşaması gerekiyor. Bugün burada gördüğümüz tablo bunun en güzel örneğidir. Bu güzel birlikteliğin gelecek yıllarda büyüyerek devam etmesini diliyorum.”

YAŞAR GÜLEL: “KÖYLERİMİZİ YAŞATAN BU DAYANIŞMA RUHUDUR”

İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel de kadınların ortaya koyduğu dayanışmanın örnek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Savaş Köyü bugün çok güzel ve anlamlı bir güne ev sahipliği yaptı. Köylerimizin geleceği sadece yol ve altyapıyla değil, insanlarımızın birbirine sahip çıkması ve kültürünü yaşatmasıyla mümkündür. Bugün kadınlarımızın öncülüğünde bunun çok güzel bir örneğini gördük. Gurbettekiyle köydeki aynı meydanda buluştu. Çocuklarımız kendi kültürlerini yaşayarak öğrendi. Savaş Köyü Kadınlar Derneği Başkanımız Rengin Akdemir’e, Başkan Yardımcımız Alev Aslan’a, yönetim kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivalin gelenekselleşerek uzun yıllar devam etmesini diliyorum.”

MUSTAFA FARUK ALTUN: “KÖYÜNÜN KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKAN, GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKAR”

Şavşat Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun ise festivalin Savaş Köyü’nün tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti:

“Şavşat’ın en büyük zenginliklerinden biri köylerimizin kendine özgü kültürüdür. Her köyümüzün ayrı bir hikâyesi, türküsü, geleneği ve hafızası vardır. Bugün Savaş Köyü kadınları bize çok güzel bir şey gösterdi: Köyünün kültürüne sahip çıkan, aslında köyünün geleceğine sahip çıkar. Festivalin adının köyün eski adı olan Mokta’dan gelmesi bile geçmişle gelecek arasında çok anlamlı bir köprü oluşturuyor. Bu organizasyon aynı zamanda Savaş Köyü’nün tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Kadınlarımızın öncülüğünde gerçekleştirilen bu güzel organizasyonun bütün Şavşat’a örnek olmasını diliyorum. Dernek yönetimini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.”

KADINLARIN EMEĞİ BİR HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜ

Festivalin kuşkusuz en büyük kahramanları, günlerdir büyük bir özveriyle çalışan Savaş Köyü Kadınlar Derneği yönetimi ve kadınları oldu.

Dernek Başkanı Rengin Akdemir, festival sonunda yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün bizim için gerçekten tarif edilmesi zor bir mutluluk yaşandı. Günlerdir arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Yorulduğumuz zamanlar oldu ama hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü köyümüz adına güzel bir şey yapmak istiyorduk. Bugün meydanda çocuklarımızın gülüşünü, büyüklerimizin mutluluğunu, yıllardır birbirini görmeyen insanların kucaklaşmasını gördüğümüzde bütün yorgunluğumuz bitti. Biz kadınlar el ele verdiğimizde neler başarabileceğimizi göstermek istedik. İlk festivalimizdi ve bugün gördüğümüz bu güzel tablo bize bundan sonraki yıllar için daha büyük bir sorumluluk verdi. Bize destek olan köy muhtarlığımıza, köy halkımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, gurbette yaşayan hemşehrilerimize, belediyemize, sanatçılarımıza, sunucularımıza ve buraya gelerek mutluluğumuza ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı sadece derneğimizin değil, bütün Savaş Köyü’nün başarısıdır.”

ALEV ASLAN: “BİRİMİZ YORULDU, DİĞERİMİZ ELİNDEN TUTTU”

Savaş Köyü Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Alev Aslan ise festivalin arkasında çok büyük bir dayanışmanın bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bugün meydanda görünen birkaç saatlik güzelliğin arkasında günlerce süren bir emek var. Birimiz yorulduğunda diğerimiz elinden tuttu. Bir iş eksik kaldığında hep birlikte tamamladık. Bizim en büyük gücümüz birlikte hareket edebilmekti. Bugün türkülerimizi söyledik, horonlarımızı oynadık, çocuklarımızı eğlendirdik ama hepsinden önemlisi Savaş Köyü olarak yeniden aynı meydanda birbirimize sarıldık. İlk festivalimizin böylesine güzel geçmesi bizi hem gururlandırdı hem de gelecek yıllar için umutlandırdı. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma, kadınlarımıza ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada atılan adımın yıllar sonra çocuklarımız tarafından sürdürülen güzel bir Savaş Köyü geleneğine dönüşmesini istiyoruz.”

VATANDAŞLARDAN KADINLARA TAM NOT: “İLKİYDİ AMA MUHTEŞEMDİ”

Festivale katılan vatandaşlar da organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Savaş Köyü Kadınlar Derneği’ne teşekkür etti. Vatandaşlar ortak duygularını şu ifadelerle anlattı:

“Savaş Köyü çevre köyler içerisinde büyük ve köklü köylerden biri. Şavşat’ın birçok köyünde yıllardır festivaller yapılırken bizim köyümüzde bugüne kadar böyle bir organizasyonun gerçekleştirilememesi önemli bir eksiklikti. Kadınlar Derneğimiz büyük bir başarıya imza atarak bu eksikliği giderdi. İlki yapıldı ama gerçekten muhteşem yapıldı.

Organizasyonuyla, müziğiyle, yarışmalarıyla, sunumuyla her şey çok güzeldi. Festival boyunca bütün enerjisini ortaya koyarak bizlere güzel dakikalar yaşatan Nurbay Usta’ya, samimi ve içten röportajlarıyla etkinliğe ayrı bir güzellik katan Melike Çiçek’e, türküleriyle meydanı coşturan Pınar Çelik’e, Kadınlar Derneği yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu festival daha da büyür, hatta iki güne çıkar. Bizler de derneğimize bundan sonra daha fazla destek olacağız.”

BİR FESTİVALDEN FAZLASI: SAVAŞ KÖYÜ’NDE YENİ BİR GELENEK DOĞDU

15 Ağustos 2026, Savaş Köyü tarihinde artık yalnızca bir festival tarihi olarak hatırlanmayacak. O gün köy meydanında kadınların emeği bir hayale, hayal ise gerçeğe dönüştü. Tulum çaldı, davul-zurna yankılandı. Çocuklar koştu, büyükler alkışladı. Türküler söylendi, halaylar çekildi, horonlarda omuz omuza verildi. Gurbette yaşayanlarla köyde kalanlar aynı meydanda buluştu. Bir tarafta Nurbay Usta’nın coşkulu sunumu, bir tarafta Melike Çiçek’in samimi röportajları, diğer tarafta Pınar Çelik’in gönüllere dokunan türküleri vardı. Ve bütün bunların merkezinde, “Köyümüz için biz de bir şey yapabiliriz” diyerek yola çıkan Savaş Köyü Kadınlar Derneği’nin kadınları vardı.

İlk adımı onlar attı. İlk heyecanı onlar yaşadı. Günlerce onlar çalıştı. Ve sonunda bir köyün yıllardır eksikliğini hissettiği festivali yine onlar gerçekleştirdi.

Mokta Festivali’nin ilkiydi... Ama Savaş Köyü’nde yeni bir geleneğin başlangıcı oldu.

KADINLAR EL ELE VERDİ; BİR KÖYÜN HAYALİNİ GERÇEĞE, EMEĞİNİ ŞENLİĞE, ÖZLEMİNİ KAVUŞMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ.

Savaş Köyü’nde artık yalnızca bir festival değil, gelecek yıllara bırakılacak yeni bir gelenek var: MOKTA FESTİVALİ.