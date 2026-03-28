Serinin ilk karşılaşması, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda saat 16.00’da oynanacak. Ev sahibi avantajını elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, üç galibiyete ulaşması halinde 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Final serisinin ilk iki maçı 29 Mart ve 1 Nisan’da Fenerbahçe’nin sahasında oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan’da Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.

Fenerbahçe Opet, bu sezon ligi namağlup şekilde finale taşırken, Galatasaray Çağdaş Faktoring normal sezonda üç mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler normal sezonu 20’de 20 yaparak lider bitirdi ve play-off’ta Melikgazi Kayseri Basketbol ile ÇİMSA ÇBK Mersin’i 2-0’lık serilerle geçerek finale yükseldi.

Galatasaray ise 24 maçta 21 galibiyet elde ederek ligi ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, play-off’ta Nesine Aydın ve Emlak Konut karşısında 2-0’lık serilerle finale adını yazdırdı.

İki takım arasında bu sezon oynanan üç karşılaşmayı da Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler ligde rakibini 75-71 ve 75-70 mağlup ederken, Türkiye Kupası finalinde de 86-66’lık skorla galip gelerek kupaya uzandı.

İki ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6’lı Final organizasyonunda da ilerlemeleri halinde finalde karşılaşma ihtimali taşıyor.

Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde toplam 19 şampiyonluk elde ederken, bu başarıların 8’ini son 10 yılda kazandı. İlk şampiyonluğunu 1998-1999 sezonunda yaşayan sarı-lacivertliler, özellikle 2006-2013 yılları arasında üst üste 8 kez kupayı müzesine götürdü. 2017-2018 sezonundan itibaren ise 7 kez üst üste şampiyon olarak ligdeki üstünlüğünü sürdürdü.

Galatasaray ise lig tarihinde 13 kez şampiyonluk yaşadı. İlk kez 1987-1988 sezonunda kupaya uzanan sarı-kırmızılı ekip, 1990-1998 yılları arasında üst üste 9 şampiyonluk elde etti. Son olarak 2014-2015 sezonunda zirveye çıkan Galatasaray, bu sezon mutlu sona ulaşması halinde 11 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirecek.