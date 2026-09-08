Kaynak: İHA

Yozgat'ın mutfak kültürü ve sofra geleneklerinin simgelerinden olan kışlık yufka ekmeği için kadınlar imece usulüyle bir araya geldi. Sorgun ilçesine bağlı Burunören köyünde sürdürülen asırlık gelenek kapsamında köy kadınları, zorlu kış şartları öncesinde sofraların vazgeçilmezi olan ekmekleri binbir emekle hazırlıyor.

Gece yarısı başlayan zorlu mesainin ardından hazırlanan yufkalar, kış boyunca tazeliğini koruyacak şekilde saklanıyor.

GECE 03.00'TE BAŞLAYAN ZORLU MESAİ

Hazırlık sürecinin detaylarını paylaşan 30 yıllık yufka ustası Hüsne Şimşek, geleneksel yöntemleri annelerinden devraldıklarını vurguladı. Un, su ve tuz ile yoğrulan hamura zaman zaman yumuşaklık katması için çökelek suyu eklendiğini aktaran Şimşek; gece 03.00'te hamur yoğurmak için kalktıklarını ve sabah ezanıyla birlikte imece usulü çalışmaya başladıklarını belirtti. Sırayla her evin ihtiyacına göre üretilen yufkaların dayanıklılığı sayesinde bir yıl boyunca tüketilebildiği, şehir dışındaki yakınlara da kargoyla ulaştırıldığı ifade edildi.

YOZGAT MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ

Yaklaşık 40 yıldır yufka açan Satı Polat ise yufka ekmeğinin yerel sofra kültüründeki geniş kullanım alanına dikkat çekti. Hazırlanan yufkaların pilavdan ot aşına, patlıcan yemeklerinden içli böreklere kadar pek çok lezzetle birlikte tüketildiğini belirten Polat; yufkayla yapılan omaç ve çökelekle hazırlanan kızartmaların sofraları süslediğini aktardı. İmece usulüyle üretilip kurutulan yufkalar, kış mevsimi boyunca sulanarak tazeliğini yeniden kazanıyor.