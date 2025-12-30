Kaza, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Servis minibüsünün altında kalan N.E., birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altından kurtulmayı başarıp, ayağa kalkmaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.E.'nin köprücük kemiğinin ve ayağının kırıldığı, vücudunun farklı bölgelerinde ezikler ve morluklar oluştuğu belirtildi.

DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; servis minibüsünün aniden hareket ederek yol kenarında bekleyen kadına arkadan çarptığı, aracın üzerinden geçtiği kadının sürüklendikten sonra ayağa kalkmaya çalıştığı ve aracın durmadan yoluna devam ettiği anlar yer aldı.

ŞOFÖRE EV HAPSİ VERİLDİ

Öte yandan N.E.'nin şikayetçi sonrası servis şoförü Y.S. gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.