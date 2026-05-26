Talas ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir kadının darbedildiğini gören iki kardeş dehşeti yaşadı. Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi uyaran kardeşler çıkan tartışmada bıçaklandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen F.K. ve F.K. isimli iki kardeş, bir kadının darbedildiğini fark etti. Şüpheliyi uyararak kadına yardım etmek isteyen kardeşlerle saldırgan arasında tartışma çıktı.

ŞÜPHELİ KADINLA BİRLİKTE KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışmada kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, iki kardeşi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, darbettiği kadını da yanına alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.