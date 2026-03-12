Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Faikbey Caddesi’nde stant kurarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu. Kurulan stantta özellikle kadın vatandaşlara yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılırken, şiddetin önlenmesi ve bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflendi.

Ekipler tarafından vatandaşlara kadına yönelik şiddetin türleri, şiddete maruz kalınması durumunda başvurulabilecek kurumlar ve yasal haklar hakkında detaylı bilgiler verildi.

"KADES UYGULAMASI TANITILDI"

Polis ekiplerince kadınların acil durumlarda hızlı şekilde yardım talebinde bulunabilmelerini sağlayan KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtıldı. Ayrıca uygulamanın cep telefonlarına nasıl indirileceği ve nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatıldı. KADES uygulaması sayesinde şiddet mağduru kadınlar tek tuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabilecek ve en kısa sürede yardım alabilecek.

"ADEM’DE EĞİTİM ALAN KADINLARA BİLGİLENDİRME"

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Kars Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) eğitim gören kadın vatandaşlara da yönelik bir bilgilendirme programı düzenlendi. Programda kadına yönelik şiddetle mücadele, aile içi şiddetin önlenmesi ve kadınların sahip olduğu hukuki haklar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Kadınların bilinçlenmesini amaçlayan etkinlikte, şiddete karşı mücadelede erken ihbarın ve destek mekanizmalarının önemine dikkat çekildi.

Ekipler tarafından vatandaşlara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Broşürlerde kadına yönelik şiddetle mücadele yöntemleri, destek alınabilecek kurumlar ve KADES uygulaması hakkında bilgiler yer aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtildi. Ayrıca, vatandaşların bu tür konularda duyarlı olmalarının ve şiddet vakalarını gecikmeden yetkililere bildirmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.