Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
TOBB Bilecik Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Ocak Ayı ortak toplantısı Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.
Toplantıya KGK Kurul Başkanı N. Filiz Eğilmez, GGK Kurul Başkanı A. Mert Yıldırım, KGK Başkan Yardımcısı Tuğba Akbaş İbiş, GGK Başkan Yardımcısı Ali Kirlik, KGK Kurul Üyeleri Nur Alün, Hazal Yıldırım, Sevgi Gönüllüoğlu, GGK Kurul Üyeleri Ahmet Yavuz, Murat Çam, Kerem Paylan ve Yetkin Eğilmez ve Oda Personeli Yasemin Kapukaya Özdemir katılım sağladı.
Toplantıda yeni yıl temennileri ve 2026 ortak projeleri görüşüldü.