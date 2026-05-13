Kadın siyasetçilere yönelik son dönemde artan hakaret, iftira ve hedef gösterme içerikli saldırılar siyaset gündemindeki yerini korurken, Meclis kulislerinde dikkat çeken bir hukuki hazırlığın yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, kadın siyasetçilere yönelik organize saldırılarla ilgili milletvekilleri ortak suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Nefes'te yer alan habere göre, CHP’li kadın milletvekillerinin yaptığı ortak açıklamanın ardından başlayan süreçte, saldırıların yalnızca belirli isimleri değil, kadınların siyasetteki varlığını ve eşit temsil mücadelesini hedef aldığı değerlendirmesi öne çıktı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre hazırlanan suç duyurularında “organize nefret dili”, “kişilik haklarına saldırı”, “hedef gösterme”, “hakaret” ve “sistematik itibarsızlaştırma kampanyaları” başlıklarına yer verilecek.

“AMAÇ KADINLARI SİYASETTEN UZAKLAŞTIRMAK”

Siyasi kulislerde konuşulanlara göre, özellikle kadın siyasetçilere yönelik kullanılan dilin sertleşmesi ve aileleri hedef alan paylaşımların artması üzerine geniş kapsamlı bir hukuki süreç için hazırlık başlatıldı.

CHP cephesinde yapılan değerlendirmelerde saldırıların münferit olmadığı, organize bir yapının ürünü olduğu savunulurken, “Amaç kadınları korkutmak, yalnızlaştırmak ve kamusal alandan çekilmeye zorlamak” yorumları yapılıyor.

Hazırlık sürecinde kadın cinayetleri, kadın hakları mücadelesi ve siyasette kadınlara yönelik baskılar arasında doğrudan bağlantı kurulduğu da belirtiliyor. Parti kurmayları, kadın düşmanı dilin sosyal medya linçleriyle büyütüldüğünü ve bunun demokratik siyaseti tehdit eden bir noktaya ulaştığını ifade ediyor.

GÖZLER DİĞER MUHALEFET PARTİLERİNDE

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler diğer muhalefet partilerine çevrildi. Kulislerde bazı muhalefet milletvekillerinin ortak suç duyurusuna destek verebileceği konuşulurken, önümüzdeki günlerde partilerden yapılacak açıklamaların siyasi atmosfer açısından belirleyici olacağı değerlendiriliyor.