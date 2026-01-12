Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, kadın kanserleri arasında en yaygın dördüncü tür olan serviks (rahim ağzı) kanseri, erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı en yüksek hastalıklardan biri olarak kabul edildi.

Uluslararası onkoloji camiası, bu hastalıkla mücadelede küresel bir strateji izlerken, yabancı uzmanlar hayati önem taşıyan 5 temel noktayı yeniden güncelledi.

1. HPV Virüsü ve Önleyici Aşılama

Serviks kanseri vakalarının %99’undan fazlasında İnsan Papilloma Virüsü (HPV) tespit edildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Margaret Stanley, HPV aşılarının virüsle temas etmeden önce yapılmasının kanser riskini neredeyse sıfıra indirdiğini ifade etti.

Stanley, aşının sadece bireyi değil, toplum bağışıklığını da destekleyerek virüsün yayılımını kestiğini vurguladı.

2. Düzenli Tarama Testlerinin Hayati Rolü

Kanser öncesi lezyonların saptanmasında Pap-smear ve HPV DNA testleri en güçlü silahlar olarak tanımlandı.

Mayo Clinic Onkoloji Bölümü’nden Dr. Robert Coleman, tarama testlerinin hastalığın semptom vermediği "sessiz evrede" yakalanmasını sağladığını belirtti.

Coleman, 21-65 yaş arasındaki kadınların düzenli periyotlarla bu testleri yaptırmasının ölüm oranlarını %80 oranında azalttığını kaydetti.

3. Belirtilerin Takibi ve Farkındalık

Hastalık ilerlediğinde anormal vajinal kanama, pelvik ağrı veya cinsel ilişki sonrası kanama gibi belirtilerle kendini gösterdi.

MD Anderson Kanser Merkezi uzmanlarından Dr. Kathleen Schmeler, bu tür semptomların genellikle "basit bir enfeksiyon" olarak görüldüğünü ancak asla ihmal edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Schmeler, vücuttaki küçük değişimlerin takip edilmesinin cerrahi müdahale şansını artırdığını aktardı.

4. Bağışıklık Sistemi ve Yaşam Tarzı Faktörleri

HPV virüsünün vücuttan atılması doğrudan bağışıklık sisteminin gücüyle ilişkilendirildi.

Yale Kanser Merkezi’nden Dr. Alessandro Santin, sigara kullanımının rahim ağzındaki bağışıklık hücrelerine zarar vererek virüsün kansere dönüşme sürecini hızlandırdığını ifade etti.

Santin, sağlıklı beslenme ve tütün ürünlerinden uzak durmanın ikincil bir koruma kalkanı oluşturduğunu bildirdi.

5. Erken Teşhiste Tedavi Başarısı

Serviks kanseri, erken evrede yakalandığında %90’ın üzerinde bir sağkalım oranına sahip oldu.

Uzmanlar, ileri evrelerde bile immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin devreye girdiğini ancak en etkili yöntemin "oluşmadan önlemek" olduğunu savundu.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) yetkilileri, gelişmiş tanı yöntemlerinin dünya genelinde erişilebilir kılınmasının önemine işaret etti.