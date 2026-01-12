Kadın sağlığı hâlâ dar bir kalıba sıkıştırılıyor

Kadın sağlığı, modern tıpta hâlâ dar bir çerçevede ele alınıyor. Avustralya’da, New South Wales (NSW) merkezli araştırmacıların da katkı sunduğu yeni bir çalışma, bu durumu açıkça ortaya koydu. Araştırmaya göre kadın bedeni, tıbbi sistemde uzun süredir yalnızca üreme organları ve meme sağlığı üzerinden değerlendiriliyor. Uzmanlar bu yaklaşımı “bikini medicine” olarak adlandırıyor.

Kadın bedeni erkek modeline göre değerlendiriliyor

Araştırmanın sonuçları çarpıcı: Kadınların kalp hastalıkları, kronik ağrı, ruh sağlığı sorunları ve ilaç yan etkileri gibi pek çok alanda erkeklerden farklı belirtiler göstermesine rağmen, tanı ve tedavi süreçleri hâlâ büyük ölçüde erkek bedeni referans alınarak yürütülüyor.

“Varsayılan hasta” erkek, kadın istisna

NSW’de yürütülen analizlerde, klinik araştırmaların önemli bir kısmında erkeklerin “varsayılan hasta” olarak kabul edildiği, kadınların ise ya yeterince temsil edilmediği ya da sonuçların cinsiyete göre ayrı ayrı değerlendirilmediği vurgulanıyor. Bu durum, kadınların daha geç teşhis almasına ve yanlış tedavilere maruz kalmasına yol açıyor.

Araştırmada dikkat çekilen bir diğer nokta ise kalp hastalıkları. Kadınlarda kalp krizi belirtileri erkeklerden farklı seyredebilmesine rağmen, tıbbi rehberlerin büyük bölümü bu farkları yeterince içermiyor. Uzmanlara göre bu, “bir şeyin yok” denilerek eve gönderilen ama aslında hayati risk taşıyan vakaların artmasına neden oluyor.

Sorun bireysel değil, sistemsel

Bilim insanları sorunun bireysel değil, sistemsel olduğuna dikkat çekiyor. Tıp eğitiminde cinsiyete özgü sağlık farklarının yeterince ele alınmaması, fonlanan araştırmalarda bu farkların zorunlu tutulmaması ve sağlık politikalarının hâlâ erkek bedeni üzerinden şekillenmesi eleştiriliyor.

NSW’deki çalışmayı değerlendiren uzmanlar net konuşuyor:

Kadın sağlığı yalnızca “kadın hastalıkları” başlığı altında ele alınamaz. Kadın bedeni, tıbbın yan notu değil; merkezinde yer alması gereken bir gerçeklik.

Sonuç net: Kadın sağlığı bikiniye sığmaz

Araştırmanın vardığı sonuç ise açık: Sağlık sisteminin, kadınları “istisna” olarak gören bu yaklaşımı terk etmesi gerekiyor. Çünkü kadın sağlığı bikini sınırlarına sığmıyor — ve artık bunu görmezden gelmenin bedeli çok ağır.