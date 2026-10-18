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Kaynak: DHA

Kaza, saat 12.30 sıralarında İnegöl'ün Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Ömer A.'nın kullandığı elektrikli bisiklet ile karşı yönden gelen Keremullah L.'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yere düşen 17 yaşındaki Ömer A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALININ BAŞINDA ŞEMSİYEYLE BEKLEDİ

Kadın trafik polisi, yerde yaralı halde bekleyen gencin yağmurda ıslanmaması için ambulans gelene kadar başında şemsiye tuttu. Polis, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında da şemsiyeyle genci korumaya devam etti.

Ömer A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.