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Emniyet teşkilatında görevli resmi üniformalı kadın personelin kıyafet standartlarında yeni bir düzenleme yapılacağı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre, kadın polisler için hazırlanan tünik tasarımı onaylandı ve teşkilat içerisindeki resmi personele bu yeni kıyafetin zorunlu olacağı bilgisi iletildi. Hazırlıklar çerçevesinde bir süre önce bazı kadın personelden beden ölçülerinin toplandığı da ileri sürüldü.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE SİVİL BİRİMLERİN DURUMU

İddialara göre söz konusu tünik düzenlemesi sadece resmi üniformayla görev yapan kadın polisleri kapsayacak. Sivil birimlerde görevini sürdüren kadın personelden ise herhangi bir beden ölçüsü talebinde bulunulmadığı ifade edildi. Tüniğin ne zaman dağıtılacağı, hangi birimlerde aktif kullanılacağı ve uygulamanın tam detaylarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama henüz bulunmuyor.

2021 YILINDAKİ ÖZEL GÜVENLİK DÜZENLEMESİNDEN FARKI NE?

Kadın personelin tünik giymesi konusu daha önce özel güvenlik görevlileri için gündeme gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 Mart 2021 tarihinde yayımladığı "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" değişikliği ile kadın özel güvenlik çalışanlarının isteğe bağlı olarak tünik ve yelekle görev yapabilmesine imkân tanımıştı. Kadın polislere yönelik son iddianın ise isteğe bağlı bir opsiyon sunmaktan ziyade, resmi üniformalı personel için zorunlu bir kural içermesi sebebiyle önceki uygulamadan ayrıldığı belirtiliyor.