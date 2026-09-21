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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’da ulusal bir market zincirinin şubesinde kadın çalışan ile kadın müdür arasında yaşanan tartışma adli makamlara taşındı. Kadın çalışan Ş.A., yaklaşık bir aydır mobbinge maruz kaldığını öne sürerken, olay günü müdürü E.S.’nin kendisine fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği olayın ardından tarafların şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’nde, TOKİ konutlarının arkasında faaliyet gösteren ulusal bir market şubesinde yaşanan olay, darp ve mobbing iddialarını gündeme getirdi.

Edinilen bilgilere göre market çalışanı Ş.A. ile kadın market müdürü E.S. arasında iş yerinde tartışma çıktı. Ş.A., yaşananların tek günlük bir anlaşmazlıktan ibaret olmadığını, yaklaşık bir aydır iş yerinde mobbinge maruz kaldığını ileri sürdü.

“YÖNETİCİLİK NÜFUZUNU KULLANARAK BASKI YAPIYORDU” İDDİASI

Kadın çalışan Ş.A., müdürü E.S.’nin yöneticilik konumunu kullanarak kendisi üzerinde baskı oluşturduğunu iddia etti. İş yerindeki çalışma düzeni ve müşteri ilişkileri nedeniyle aralarında daha önce de sorunlar yaşandığını öne süren Ş.A., olay günü gerilimin arttığını belirtti.

“SAÇIMDAN ÇEKTİ, BOYNUMA SARILDI”

Ş.A.’nın iddiasına göre sözlü tartışmanın büyümesinin ardından E.S. üzerine yürüdü. Kadın çalışan, saçının çekildiğini, boynuna sarılındığını ve kollarından tutulduğunu ileri sürdü.

İş yerindeki diğer çalışanların araya girerek tarafları ayırdığı belirtilirken, Ş.A. kendisinin fiziksel saldırıda bulunmadığını, tehdit veya hakaret etmediğini savundu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerinin markete geldiği, Ş.A.’nın sağlık kontrolü ve darp raporu işlemleri amacıyla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Olay sırasında iş yerinde bulunan çalışanların tanıklıkları ile varsa güvenlik kamerası görüntülerinin, yaşananların aydınlatılması açısından önem taşıyabileceği değerlendiriliyor.

TARAFLAR ŞİKÂYETÇİ, OLAY ADLİ MAKAMLARDA

Tarafların birbirlerinden şikâyetçi olduğu belirtilirken olay, kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddiaları kapsamında adli makamlara taşındı.

Kadın market müdürünün emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacağı dönemde meydana geldiği belirtilen olayla ilgili inceleme ve adli sürecin sonucu bekleniyor.