

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Eğitim Sen Ordu Şubesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında TESK Otel’de "Kadın özgürlüğü laiklikle başlar, eril kentlerden kadın dostu kentlere" konulu bir panel düzenledi. Panele Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz ve Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabiha Kablay konuşmacı olarak katıldı.

ORDU’DA KADIN TEMSİLİ VE KENT SORUNLARI

Panelde konuşan Prof. Dr. Sabiha Kablay, Ordu'nun ulaşım ve yönetim mekanizmalarındaki eril yapıya dikkat çekti. Ordu’nun lojistik önemine rağmen kentin transit yol odaklı tasarlandığını belirten Kablay, özellikle Fatsa’daki trafik sorununa ve yayalar için engel teşkil eden demir bariyerlere değindi. Yönetim kademelerindeki kadın eksikliğini vurgulayan Kablay, "Ordu milletvekillerinin tamamı erkek. 2022'de 19 ilçede sadece 1 kadın kaymakam varken, 2026'da bu sayı 4'e yükseldi (Aybastı, Gölköy, Perşembe, Ulubey). Ancak karar alma mekanizmalarında kadınlar hala yeterli düzeyde değil" dedi.

"LAİKLİK KADINLAR İÇİN YAŞAM HAKKIDIR"

Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nursen Kaymaz ise laiklik ve kadın özgürlüğü arasındaki kopmaz bağa vurgu yaptı. Kaymaz, "Kadının özgür olmadığı hiçbir toplum gerçekten özgür değildir. Laiklik, kadınların hayatlarını dogmaların belirlemediği bir kamusal düzenin güvencesidir. Laiklik sayesinde kadın erkeğin gölgesinden çıkıp toplumun eşit bir öznesi haline gelir. Bu bir anayasal ilkeden öte, kadınlar için yaşam hakkıdır" ifadelerini kullandı.