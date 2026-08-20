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Kaynak: Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'na etkileyici bir başlangıç yaptı.

B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 25-4, 25-16 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP CEZAYİR

Milliler, gruptaki ikinci maçını 24 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te Cezayir ile oynayacak.

Grup aşamasındaki kalan maç programı ise şöyle:

24 Ağustos: Türkiye - Cezayir (15.00)

26 Ağustos: Türkiye - Kosova (15.00)

27 Ağustos: Türkiye - Yunanistan (18.00)

Karşılaşmalar TRT Spor, TRT Spor Yıldız veya Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MİLLİLERİN KADROSU

Smaçörler: Tuğba İvegin, Liza Safronova, İdil Naz Kanbur, Aylin Uysalcan, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta oyuncular: Berka Buse Özden, Merve Atlıer, Begüm Kaçmaz

Liberolar: Gülce Güçtekin, Simay Kurt.