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Kaynak: AA / İHA / ANKA

Tunceli’de kadınların üretime ve ekonomik hayata daha fazla katılım sağlaması amacıyla kadın kooperatiflerine yönelik destekler sürüyor. Ticaret Bakanlığı’nın Kooperatifleri Destekleme Programı (KOOP-DES) kapsamında kentte faaliyet gösteren Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık makine ve ekipman desteği sağlanacak.

Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentteki kadın kooperatiflerinin üretim imkanlarının geliştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Kentte faaliyet gösteren 6 kadın kooperatifinden Mazgirt Kadın Kooperatifi ile Zembul Kadın Kooperatifine bugüne kadar makine, ekipman ve personel desteği sağlandı. 2026 yılı destekleri kapsamında ise Zembul Kadın Kooperatifi yeni bir desteğe kavuşacak.

746 BİN LİRALIK DESTEK SAĞLANACAK

Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, kadın kooperatiflerinin üretime ve ekonomik hayata katkısına dikkat çekerek, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün destekleriyle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kentte 6 kadın kooperatifi bulunduğunu aktaran Topal, bugüne kadar Mazgirt Kadın Kooperatifi ve Zembul Kadın Kooperatifine makine, ekipman ve personel desteği sağlandığını ifade etti.

Topal, 2026 yılı KOOP-DES destekleri kapsamında Zembul Kadın Kooperatifine 746 bin liralık makine ve ekipman desteği sağlanacağını belirterek, "Kadınlarımız ne kadar güçlü olurlarsa kooperatiflerimiz o kadar güçlü olacaklardır. Kooperatiflerimizin ve kadınlarımızın güçlü olması da ekonomimize katkı sağlayacaktır" dedi.

HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ BİLE YOKTU

Zembul Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Yıldız Gündüz de sağlanan desteğin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kooperatifin üretim yaparak kendi ihtiyaçlarını karşıladığını ancak işletmenin demirbaş ve tadilat ihtiyaçlarının devam ettiğini belirten Gündüz, başlangıçta hamur yoğurma makinelerinin bile bulunmadığını anlattı.

Gündüz, hamuru uzun süre elle yoğurmak zorunda kaldıklarını ve bunun ciddi kas gücü gerektirdiğini belirterek, zamanla elde ettikleri kazançlarla çeşitli ekipmanlar aldıklarını ifade etti.

Bu yıl da ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES programına başvurduklarını aktaran Gündüz, 746 bin liralık makine ve ekipman desteğiyle eksiklerini gidereceklerini söyledi.

Sağlanan desteğin kendilerini teşvik ettiğini vurgulayan Gündüz, kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin üretimin gelişmesi ve kadınların çalışma şartlarının iyileştirilmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.