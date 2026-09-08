Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı

Kadın çalışanlara ayrıca heyetin bulunduğu süre boyunca belirli alanlardan geçmemeleri yönünde talimat verildiği belirtildi.

Çalışanlar, böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmalarının kendilerinde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattığını söyledi.

Eylem nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Personel ile yönetim arasında yapılan görüşmenin ardından işletmeci şirket uygulamadaki hatayı kabul etti ve kulenin yeniden açılması için anlaşmaya varıldı.

Fotoğraf AFP