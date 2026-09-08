Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı

Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı

Eyfel Kulesi’ni ziyaret eden Hindu bir grubun talebi üzerine kadın işçiler görev yerlerinden uzaklaştırılıp "görünmez" kılındı. Kule çalışanları duruma tepki göstererek eylem yapınca Eyfel geçici olarak kapatıldı.

Kaynak: Diğer
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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 1

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nde, Hindu bir dini grubun ziyareti sırasında kadın çalışanların görevlerinden uzaklaştırıldığı ve yerlerine erkeklerin getirildiği öğrenildi.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 2

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi , Hindu bir dini grubun ziyareti sırasında kadın çalışanların görev yerlerinden çekilmesinin ardından başlayan iş bırakma eylemiyle sarsıldı.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 3

Eyfel Kulesi'ni işleten SETE şirketi, ziyaretçi grubunun "kadınlarla etkileşimin sınırlandırılması" yönünde talepte bulunduğunu kabul etti ve bu koşulların kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 4

ERKEKLER DE DESTEK VERDİ

Kadın çalışanların görev yerlerinden uzaklaştırıldığını ve bazı noktalarda yerlerine erkek çalışanların getirildiğini belirten personel ise uygulamaya tepki göstererek iş bıraktı.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 5

Krizin merkezinde Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) adlı Hindu dini hareketinin Eyfel Kulesi ziyareti yer aldı.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 6

Yönetim ile çalışanlar arasında pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından Eyfel Kulesi'nin bugün yeniden açılacağı duyuruldu.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 7

Eyfel Kulesi çalışanları ise yayımladıkları açıklamada, ziyaret sırasında yaşananlara sert tepki gösterdi.

Personel, "Kadın çalışanların yalnızca cinsiyetleri nedeniyle geri plana itilmesine, yerlerinin değiştirilmesine ve görünmez kılınmasına yol açan mesleki talimatları" kınadıklarını kaydetti.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 8

Açıklamaya göre hem Eyfel Kulesi'nin kadın çalışanlarına hem de taşeron şirketlerde görev yapan kadın personele, dini heyetin ziyareti sırasında kendilerini “görünmez” hale getirmeleri yönünde talimat verildi.

Bazı kadınlardan görev yerlerini terk ederek başka bölgelere geçmeleri istendi. Bazı noktalarda kadın çalışanların yerine erkek personel görevlendirildi.

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Kadın işçilere ayrımcılık Eyfel'i salladı: Çalışanlar isyan etti kule kapatıldı - Resim: 9

Kadın çalışanlara ayrıca heyetin bulunduğu süre boyunca belirli alanlardan geçmemeleri yönünde talimat verildiği belirtildi.

Çalışanlar, böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmalarının kendilerinde büyük şaşkınlık ve rahatsızlık yarattığını söyledi.

Eylem nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen turistik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Personel ile yönetim arasında yapılan görüşmenin ardından işletmeci şirket uygulamadaki hatayı kabul etti ve kulenin yeniden açılması için anlaşmaya varıldı.

Fotoğraf AFP

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