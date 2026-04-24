Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Kadın Güreş A Milli Takımı, ortaya koyduğu performansla 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde önemli bir başarıya imza attı ve Avrupa ikincisi oldu.

Kadın güreşinin zirvesindeki isimlerden olan, maçlarında teknik üstünlük sağlayarak finale yükselen 68 kiloda mücadele eden milli güreşçi Nesrin Baş, ikinci kez büyükler Avrupa şampiyonu oldu.

Milliler, şampiyonayı toplamda 122 puanla ikinci sırada tamamlarken, Ukrayna birinci, Polonya ise üçüncü oldu.

Kritik karşılaşmalarda alınan sonuçlarla bu başarıda önemli pay sahibi olan sporculardan Buse Tosun’un galibiyeti, takım sıralamasında belirleyici rol oynadı.

MADALYA TABLOSU

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)

Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)