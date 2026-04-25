Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı’na ulaşan ay-yıldızlı kafile, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Şampiyonada 68 kiloda altın madalya elde eden Nesrin Baş, AA’ya yaptığı açıklamada başarısından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kadın güreşinde önemli bir başarıya ulaştığını belirten Nesrin Baş, kariyerinde ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, güçlü rakiplerle mücadele ettiğini ve süreci başarılı şekilde tamamladığını dile getirdi. Hedefinin her zaman bayrağı en üstte temsil etmek olduğunu vurgulayan sporcu, sıradaki amacının dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Organizasyonda gümüş madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz, büyükler kategorisinde yedinci kez kürsüye çıktığını belirterek, sakatlık sonrası katıldığı ilk turnuvada finale yükselmenin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Bronz madalya elde eden Buse Tosun Çavuşoğlu, hedefinin dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.

Bir diğer bronz madalya sahibi Beyza Nur Akkuş ise 18 yaşında büyükler kategorisinde ilk derecesini elde ettiğini ve bunun kendisi için önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

“Sporcularımla gurur duyuyorum”

Kadın Güreş A Milli Takımı Teknik Direktörü Ayhan Sucu, Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sucu, daha iyi bir derece hedeflediklerini ancak elde edilen sonucun da önemli olduğunu vurgulayarak, sporcularının gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu ve destek verenlere teşekkür ettiğini ifade etti.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Gültekin Örteş de milli takımla gurur duyduklarını belirtti.

Örteş, elde edilen derecelerin ülke adına önemli olduğunu ifade ederek, sporcuları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve başarılarının devamını beklediklerini dile getirdi.