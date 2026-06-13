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Kaynak: AA

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı ekip çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 4-4 eşitlikle tamamlanan mücadelede milliler, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak yarı final bileti aldı.

A Milli Kadın Golbol Takımı, yarı final karşılaşmasında yarın TSİ 14.30'da ev sahibi Çin ile finale çıkabilmek için mücadele edecek.

Öte yandan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı, çeyrek finalde Çin'e 6-2 mağlup olarak madalya şansını kaybetti. Erkek milliler, klasman maçlarının ilkinde yarın TSİ 10.00'da Ukrayna ile karşılaşacak.