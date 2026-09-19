Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Fenerbahçe ArsaVev'i konuk etti.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

Kadın futbolunda Fenerbahçe Beşiktaş karşısında derbiyi farklı kazandı - Resim : 1

FENERBAHÇE İLK YARIDA İKİ GOL BULDU

Konuk ekibi öne geçiren gol 13. dakikada Katie Bowen'dan geldi. Fenerbahçe, 42. dakikada Andrea Straskova ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Sarı-lacivertlilerde Marie Ngah, 48. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmada son sözü ise 84. dakikada Suliat Abideen söyledi. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'dan Eyüpspor maçı öncesi sürpriz plan: Sistem değişiyorİsmail Kartal'dan Eyüpspor maçı öncesi sürpriz plan: Sistem değişiyorSpor

SARI LACİVERTLİLER 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, ligde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Derbiye kadar yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak 9 puanla 3. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Prolift Giresun Sanayispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Yüksekovaspor ile karşı karşıya gelecek.