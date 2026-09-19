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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Fenerbahçe ArsaVev'i konuk etti.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

FENERBAHÇE İLK YARIDA İKİ GOL BULDU

Konuk ekibi öne geçiren gol 13. dakikada Katie Bowen'dan geldi. Fenerbahçe, 42. dakikada Andrea Straskova ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

Sarı-lacivertlilerde Marie Ngah, 48. dakikada kazanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmada son sözü ise 84. dakikada Suliat Abideen söyledi. Fenerbahçe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SARI LACİVERTLİLER 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Fenerbahçe ArsaVev, ligde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Derbiye kadar yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş ise sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak 9 puanla 3. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Prolift Giresun Sanayispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Yüksekovaspor ile karşı karşıya gelecek.