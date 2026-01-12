Kadın futbolu Türkiye’de ivme kazanırken, altyapı çalışmaları ve seçmeler daha merkezi bir rol üstlenmeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu, genç yaş gruplarına yönelik planladığı projelerle kadın futbolunda erken yaşta yetenek tespitini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda farklı illerde düzenlenen seçmeler ve kulüplerle yürütülen iş birlikleriyle daha geniş bir oyuncu havuzuna ulaşılması hedefleniyor.

Federasyonun öncelikleri arasında, kadın futbolcuların lisanslı olarak spora kazandırılması, altyapı liglerinin yaygınlaştırılması ve genç milli takımlara geçiş sürecinin daha sistemli hale getirilmesi yer alıyor. Uzmanlara göre bu adımlar, hem kulüp seviyesinde rekabeti artıracak hem de A Milli Takım düzeyinde daha istikrarlı bir yapı oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Kadın futbolunda sürdürülebilir bir gelişim hedeflenirken, uzun vadede altyapıdan yetişen oyuncuların profesyonel liglerde daha fazla süre alması ve uluslararası turnuvalarda rekabet gücünün artması amaçlanıyor.