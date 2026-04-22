Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 25. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftaya farklı galibiyetler ve kritik sonuçlar damga vurdu.
FENERBAHÇE’DEN 11 GOLLÜ ŞOV
Fenerbahçe ArsaVev, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa karşısında adeta gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 11-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken skoruna imza attı.
BEŞİKTAŞ’TAN FARKLI TARİFE
Beşiktaş ise 1207 Antalyaspor karşısında etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlılar rakibini 7-0 mağlup etti.
TRABZONSPOR HATA YAPMADI
Trabzonspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.
GALATASARAY MAĞLUP OLDU
Galatasaray GAİN, ligin 19. haftadan ertelenen maçında bugün Yüksekovaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
ERTELENEN MAÇ
Hakkarigücüspor ile Fatih Vatanspor arasında oynanması planlanan mücadele ileri bir tarihe ertelendi.
25. HAFTA SONUÇLARI
Fenerbahçe ArsaVev 11-0 Çekmeköy Bilgidoğa
Trabzonspor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler
Beşiktaş 7-0 1207 Antalyaspor
Ünyespor 2-2 Prolift Giresun Sanayispor
Bornova Hitabspor 0-3 Galatasaray GAİN (Hükmen)
Beylerbeyispor 0-3 Yüksekovaspor (Hükmen)
Gaziantep ALG Spor 0-3 ABB Fomget (Hükmen)