Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 25. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftaya farklı galibiyetler ve kritik sonuçlar damga vurdu.

FENERBAHÇE’DEN 11 GOLLÜ ŞOV

Fenerbahçe ArsaVev, sahasında Çekmeköy Bilgidoğa karşısında adeta gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 11-0 kazanarak haftanın en dikkat çeken skoruna imza attı.

BEŞİKTAŞ’TAN FARKLI TARİFE

Beşiktaş ise 1207 Antalyaspor karşısında etkili bir oyun sergiledi. Siyah-beyazlılar rakibini 7-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR HATA YAPMADI

Trabzonspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti.

GALATASARAY MAĞLUP OLDU

Galatasaray GAİN, ligin 19. haftadan ertelenen maçında bugün Yüksekovaspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

ERTELENEN MAÇ

Hakkarigücüspor ile Fatih Vatanspor arasında oynanması planlanan mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

25. HAFTA SONUÇLARI

Fenerbahçe ArsaVev 11-0 Çekmeköy Bilgidoğa

Trabzonspor 2-0 Amed Sportif Faaliyetler

Beşiktaş 7-0 1207 Antalyaspor

Ünyespor 2-2 Prolift Giresun Sanayispor

Bornova Hitabspor 0-3 Galatasaray GAİN (Hükmen)

Beylerbeyispor 0-3 Yüksekovaspor (Hükmen)

Gaziantep ALG Spor 0-3 ABB Fomget (Hükmen)