Ankara’da çilingirlik ve anahtarcılık mesleğine yeni bir soluk getiren Tülay Durmaz, "kadın eli değmez" denilen kilitli kapıları tek tek açıyor. 2016 yılında hırdavat sektörüyle başladığı yolculuğuna sertifikalı bir anahtarcı olarak devam eden Durmaz, hem titizliğiyle hem de azmiyle mahallelinin takdirini topluyor.

MESLEĞE EŞİNİN TEŞVİKİYLE ADIM ATTI

Bir kadının anahtarcı dükkanında tezgah başında olması başlangıçta herkesi şaşırtsa da, Durmaz bu işe bilinçli ve eğitimli bir şekilde dahil oldu. Mesleğe giriş sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Eşim bana 'Hadi beraber yapalım' diyerek işin inceliklerini gösterdi. Ardından gerekli kurslara katılarak tüm belgelerimi ve sertifikalarımı aldım. Teorik bilgi önemli ama işin aslı pratikte pişmek."



"BİR KADIN ANAHTAR MI YAPIYOR?" ŞAŞKINLIĞI

Mesleğin ilk yıllarında toplumsal ön yargılarla karşılaştığını belirten Durmaz, dükkana gelen müşterilerin yaşadığı şaşkınlığı şu ilginç anısıyla paylaşıyor:

"Beni tezgah başında görenler gözlerine inanamıyor."

"Bir gün mühendis bir çift geldi. Beyefendi, mühendis olan eşine 'Sen de mühendissin ama bu işleri bilmiyorsun' dedi. Bu meslekte el becerisi ve uygulama, teorinin çok önüne geçiyor."



HEM ANNE HEM ESNAF: ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİYOR

Bir yandan ev ve anne sorumluluklarını yerine getiren, diğer yandan dükkanda titizlikle anahtar yontan Durmaz, mesleğinin en keyifli yanının güven inşa etmek olduğunu belirtiyor. İnsanların dükkana "yapamaz" diyerek girip, iş bittiğinde "evet, yapabiliyormuş" diyerek ayrılması onun en büyük motivasyon kaynağı.

"DÜNYAYI YERİNDEN OYNATABİLİRİZ"

Tülay Durmaz, kendi yolundan gitmek isteyen kadınlara şu güçlü mesajı veriyor: "Biz kadınlar istersek dünyayı yerinden oynatabiliriz. Emek verdikçe, azmettikçe her şeyi yapabiliriz. Kapalı kapılar bizim için engel değil, sadece açılmayı bekleyen birer kilit."